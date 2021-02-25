МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выступил с предложением реформировать Налоговый кодекс и кредитное регулирование, пишет газета "Ведомости".

По его мнению, в России необходимо разделить все предприятия, находящиеся на территории страны, по принципу экологичности.

В первую очередь, считает Чубайс, необходимо создать специальную систему оценки. С ее помощью будет возможно отнести тот или иной актив к зеленой или не зеленой сфере.

Помимо этого он предлагает изменить систему оценки стоимости активов: они должны исчезнуть после совершения энергоперехода.

Предложенная спецпредставителем президента реформа ране не была реализована ни в одной стране мира.