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https://1prime.ru/nalogy/20210225/833115765.html
Чубайс предлагает реформу Налогового кодекса
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Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выступил с предложением реформировать Налоговый кодекс и кредитное... ПРАЙМ, 25.02.2021
новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выступил с предложением реформировать Налоговый кодекс и кредитное регулирование, пишет газета "Ведомости".
По его мнению, в России необходимо разделить все предприятия, находящиеся на территории страны, по принципу экологичности.
В первую очередь, считает Чубайс, необходимо создать специальную систему оценки. С ее помощью будет возможно отнести тот или иной актив к зеленой или не зеленой сфере.
Помимо этого он предлагает изменить систему оценки стоимости активов: они должны исчезнуть после совершения энергоперехода.
Предложенная спецпредставителем президента реформа ране не была реализована ни в одной стране мира.