МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Российская налоговая служба активировала норму закона о валютном контроле, которая до этого фактически была "спящей" на протяжении 16 лет, пишет РБК со ссылкой на налоговых юристов, которые, в том числе, защищают в суде компании, оштрафованные по этой норме. Назван способ накопить пенсию в сто тысяч рублей

Речь идет о статье по невозврату валютной выручки, которая была получена в рамках зарубежных строительных контрактов.

Начиная с конца 2019 года налоговые инспекции Московского региона назначили штрафы как минимум трем компаниям на сумму не менее 376 миллионов рублей. Причина: валютные операции, признанные незаконными.

Речь идет о положении статьи 19 закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Оно разрешает подрядчикам в России не зачислять иностранную валюту на счета в российских банках в случаях, когда она используется для оплаты или возмещения "местных расходов", возникающих за рубежом в связи со строительством объектов.

В целом российские власти трактуют эту норму валютного контроля так: запрещено все, кроме ограниченного перечня специально разрешенных ситуаций, рассказал изданию руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков.

Впрочем, отметил эксперт, применение таких "спящих" норм в налоговом законодательстве характерно для валютного контроля. Обладая всеми данными о валютной операции, ФНС может на протяжении многих лет не реагировать, а затем внезапно начать проверку.