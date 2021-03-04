МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В этом году Федеральная налоговая служба (ФНС) будет внедрять ряд нововведений, которые позволят собирать налоги с россиян и российского бизнеса по-новому. Специально для агентства "Прайм" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала, как это отразится на гражданах и компаниях.

РОССИЯНЕ НА БЛОКЧЕЙНЕ

— Блокчейн — это прогрессивная технология, которая всё больше проникает в жизнь простого человека. Создание ФНС новой цифровой платформы на блокчейне — идея хорошая, а поскольку ФНС сегодня является одним из наиболее технически передовых российских государственных ведомств, у меня почти нет сомнения, что эта идея будет достойно реализована.

Главное преимущество для граждан: сократится бумажный документооборот. Чтобы получить услуги ФНС, простому налогоплательщику не придётся тратить время на походы по многочисленным организациям и сбор бумажек, которые придётся предоставлять налоговикам, а вся (или значительная часть) информация о совершённых в течение определенного времени покупках гражданина (по крайней мере, о безналичных покупках), будет сразу же доступна ФНС. Налоги с россиян приготовились собирать по-новому

Получается, что, например, налоговый вычет гражданину будет получать гораздо проще: ему не придётся оформлять многочисленные справки о своих покупках и расходах в течение года, а потом нести этот пакет документов в налоговую. У налоговой такая информация уже будет доступна, по-видимому, по ИНН соответствующего гражданина.

ДЛЯ БИЗНЕСА

Для бизнеса блокчейн тем более облегчит жизнь. Более того, первыми в России начали тестировать предоставление некоторых услуг на блокчейне крупнейшие государственные и негосударственные корпорации, в том числе, "Сбер".

Бизнес был изначально инициатором массового внедрения блокчейна и в деловой документооборот, и в жизнь простых граждан. Более того, ФНС обсуждала внедрение новой платформы с представителями крупных банков и финансовых институтов.

Банкам будет проще отслеживать кредитную историю представителей бизнеса в качестве заемщиков и получать информацию о том, насколько надёжен клиент, из первых рук. Более того, эта информация позволит снижать кредитные риски финансовых институтов и, соответственно, предоставлять клиентам более дешёвые и доступные услуги.

Что касается иного бизнеса, кроме финансового, нужно отметить, что пока блокчейн не настолько распространён, чтобы бизнес начал массово, допустим, переводить свои онлайн-кассы на блокчейн и повышать в связи с этим цены, такая угроза выглядит сегодня сильно преувеличенной.

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

В то же время, существуют риски утечки персональных данных, как компании, так и физических лиц.

Более того, ранее возникали скандалы с утечкой персональных данных клиентов частных компаний. Но такого случая как в Индии, когда в интернет утекли данные чуть ли не всех пользователей местного аналога российского портала госуслуг, в России ещё не было.Важной задачей разработчиков новой цифровой платформы ФНС должна стать её безопасность.

Судя по тому, что данные с сайта ФНС пока никуда не утекали, в этом ведомстве система информационной безопасности отлажена хорошо.

ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС

Главным минусом новой системы может стать то, что кто-то ещё, кроме вас, сможет в любой момент получить доступ к информации о ваших расходах, и, соответственно, сделать выводы о том, каковы ваши доходы, хотя информация о заработной плате и иных доходах гражданина является персональными данными и теоретически не должна разглашаться.

Но на самом деле мы не знаем, какие используют средства, в том числе технические, банки сегодня, чтобы собирать информацию о платежеспособности и кредитной истории своих клиентов или даже потенциальных клиентов.

Поэтому нужно привыкать, что новые технологии, как это ни грустно, будут в определённой степени ограничивать личное пространство, но, с другой стороны, сделают процесс контроля за нашими доходами и расходами легальным и прозрачным, что тоже в какой-то мере должно облегчить нам жизнь.