МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство планирует подготовить ряд законопроектов по поддержке российского рынка центров обработки данных (ЦОД). Так, например, госучреждения хотят обязать хранить данные в коммерческих ЦОД и использовать отечественные облачные сервисы. "Дорожная карта" развития IT-отрасли также предусматривает разнообразные льготы для операторов коммерческих дата-центров, отмечает "Коммерсант".

Отмечается, что правительство может запретить ведомствам строить инфраструктуру ЦОД на бюджетные средства без "надлежащего обоснования", а региональным властям — вообще строить дата-центры на бюджетные средства. Помимо этого, ведомства обяжут преимущественно использовать отечественные облачные сервисы и коммерческие ЦОД. Операторы таких ЦОД смогут получать землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Для них также планируют упростить присоединение к энергетическим сетям. Необходимые для этого нормативные акты планируется разработать к сентябрю.

Замглавы Минцифры Андрей Черненко считает, что использование органами власти коммерческих дата-центров поможет сэкономить бюджетные средства, поскольку ведомствам не придется вкладываться в непрофильные активы.

"Реализация указанных мер послужит стимулом развития отечественных технологий и сократит непрофильные бюджетные расходы", отметили в аппарате Дмитрия Чернышенко. Также там подчеркнули, что отказа от инфраструктуры уже существующих государственных ЦОД не планируется.

По мнению аналитиков, спрос на серверные мощности продолжит расти в ближайшие годы из-за возросших потребностей в хранении данных со стороны как частных компаний, так и государственных структур. На этом фоне участники рынка начали активно запускать новые проекты. В феврале британский оператор IXcellerate, развивающий ЦОД в России, заявил, что планирует запустить сеть дата-центров общей емкостью 20 тысяч стойко-мест за 500 миллионов долларов. (см. "Ъ" от 16 февраля). Рынком дата-центров заинтересовались также крупные девелоперы. В марте столичный оператор ЦОД 3data заявил о планах запустить небольшие дата-центры в коммерческих помещениях новых жилых комплексов. В числе потенциальных партнеров компания называла ГК "Самолет", "Пионер", ГК МИЦ, "Эталон", "Ориентир", ГК ФСК, Coldy и PNK Group.

Крупные сети дата-центров смогут предоставить ведомствам гарантированный и единый уровень обслуживания, считает вице-президент по облачным сервисам "Ростелекома" Павел Каплунов.

Стандартизации в части оказания услуг сложнее достичь, когда у каждого органа власти отдельный дата-центр, работающий по разным правилам и регламентам»,- отметил господин Каплунов.

Предлагаемые нововведения могут помочь ускоренному запуску новых дата-центров и снижению расходов на их эксплуатацию, считает директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов. "Например, средства, сэкономленные на покупке земли, можно будет перенаправить на запуск более энергоемких ЦОД с более высокой плотностью стоек",- полагает он.

Почти все инициативы, перечисленные в «дорожной карте», отрасль предлагала еще шесть лет назад, но тогда власти эти идеи не поддержали, говорит президент Ассоциации участников рынка ЦОД Игорь Дорофеев. По его мнению, инициативы логичны. «Раньше каждое ведомство строило собственный ЦОД, иногда с непрозрачным обоснованием стоимости работ»,- отмечает он. Переход ведомств на хранение данных в коммерческих дата-центрах поможет снизить необоснованные расходы бюджета, уверен эксперт.

Продажа участков без торгов и по кадастровой стоимости немного удешевит и ускорит строительство новых ЦОД, полагает господин Дорофеев. Хотя он признает, что идея требует дальнейшей детальной проработки с точки зрения ее применения. Компании ничего не помешает, например, оформить участок под ЦОД, построить там микроскопический дата-центр, а вокруг него уже возвести новый жилой комплекс, предупреждает эксперт.