2021-03-19T13:38:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/nalogy/20210319/833274095.html
Решение по налогу на движимое имущество бизнеса не принято
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Власти РФ не принимали никаких решений о возврате налога на движимое имущество организаций, вопрос будет дополнительно прорабатываться, сообщает Минфин. Глава "Опоры России"... ПРАЙМ, 19.03.2021
новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Власти РФ не принимали никаких решений о возврате налога на движимое имущество организаций, вопрос будет дополнительно прорабатываться, сообщает Минфин.
Глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен в 2019 году.
"Никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались", — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
Министерство отмечает, что вернуть налог на движимое имущество предлагало бизнес-сообщество.
"Они выступали за создание единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое с вытекающими из этого сложностями. Однако бизнес и регионы предлагали совершенно разные уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество", — поясняет Минфин.
Вопрос будет дополнительно прорабатываться для поиска решения в интересах всех сторон, добавляет ведомство.