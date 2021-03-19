МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Власти РФ не принимали никаких решений о возврате налога на движимое имущество организаций, вопрос будет дополнительно прорабатываться, сообщает Минфин.

Глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен в 2019 году. Бизнес просит правительство не возвращать налог на движимое имущество

"Никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались", — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Министерство отмечает, что вернуть налог на движимое имущество предлагало бизнес-сообщество.

"Они выступали за создание единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое с вытекающими из этого сложностями. Однако бизнес и регионы предлагали совершенно разные уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось. Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество", — поясняет Минфин.

Вопрос будет дополнительно прорабатываться для поиска решения в интересах всех сторон, добавляет ведомство.