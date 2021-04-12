МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть снижение ставки налога на имущество компаний при условии компенсации выпадающих доходов регионов за счет поступлений по налогу на прибыль, говорится в сообщении на сайте Кремля. ФНС проверит инвестиционную активность крупнейших компаний

"Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся: снижения ставки налога на имущество организаций при условии компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации за счет поступлений по налогу на прибыль организаций", — говорится в поручении.

Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 1 мая.