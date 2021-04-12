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https://1prime.ru/nalogy/20210412/833439293.html
В России могут снизить налог на имущество компаний
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть снижение ставки налога на имущество компаний при условии компенсации выпадающих доходов регионов за счет поступлений по... ПРАЙМ, 12.04.2021
налоги, владимир путин, новости, экономика, налоги, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть снижение ставки налога на имущество компаний при условии компенсации выпадающих доходов регионов за счет поступлений по налогу на прибыль, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы, касающиеся: снижения ставки налога на имущество организаций при условии компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации за счет поступлений по налогу на прибыль организаций", — говорится в поручении.
Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 1 мая.