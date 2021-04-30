2021-04-30T08:59:58+03:00
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Истекает срок подачи налоговых деклараций
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До конца дня 30 апреля россиянам необходимо отчитаться о доходах. Это необходимо сделать налогоплательщикам, кто в прошлом 2020 году продали или получили в дар недвижимость,... ПРАЙМ, 30.04.2021
новости, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. До конца дня 30 апреля россиянам необходимо отчитаться о доходах.
Это необходимо сделать налогоплательщикам, кто в прошлом 2020 году продали или получили в дар недвижимость, выиграли в лотерею, а также сдавали имущество в аренду, пишет "Парламентская газета".
"Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, россияне смогут в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре госуслуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ", — поясняет издание.
Итак, до конца пятницы, 30 апреля, нужно отчитаться о доходах:
- индивидуальным предпринимателям,
- нотариусам,
- частным адвокатам и налогоплательщикам,
- россиянам, кто в 2020 году продали или получили в дар недвижимость, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.