МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. До конца дня 30 апреля россиянам необходимо отчитаться о доходах. Москвичи могут столкнуться с дефицитом продуктов из-за сбоя логистики

Это необходимо сделать налогоплательщикам, кто в прошлом 2020 году продали или получили в дар недвижимость, выиграли в лотерею, а также сдавали имущество в аренду, пишет "Парламентская газета".

"Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, россияне смогут в налоговой инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре госуслуг. Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика, где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ", — поясняет издание.

Итак, до конца пятницы, 30 апреля, нужно отчитаться о доходах: