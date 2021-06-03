МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) подсчитала количество несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, зарегистрированных в качестве самозанятых. Эти подростки, следственно, выплачивают соответствующий налог. В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии

Как пишет газета "Ведомости", точное количество самозанятых подростков назвал глава ФНС Даниил Егоров.

Итак, официально оформили свой заработок свыше 30 тысяч подростков.

Больше всего самозанятых несовершеннолетних россиян в настоящее время зарегистрировано в Магаданской области.

Самому пожилому гражданину России, который решил работать на себя и платить налоги, 96 лет. Всего В России около 79 тысяч самозанятых старше 60 лет.

Большинство самозанятых в стране — мужчины — их 61% против 39% женщин.