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В России подсчитали самозанятых подростков
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Федеральная налоговая служба (ФНС) подсчитала количество несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, зарегистрированных в качестве самозанятых. Эти подростки, следственно,... ПРАЙМ, 03.06.2021
новости, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) подсчитала количество несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, зарегистрированных в качестве самозанятых. Эти подростки, следственно, выплачивают соответствующий налог.
Как пишет газета "Ведомости", точное количество самозанятых подростков назвал глава ФНС Даниил Егоров.
Итак, официально оформили свой заработок свыше 30 тысяч подростков.
Больше всего самозанятых несовершеннолетних россиян в настоящее время зарегистрировано в Магаданской области.
Самому пожилому гражданину России, который решил работать на себя и платить налоги, 96 лет. Всего В России около 79 тысяч самозанятых старше 60 лет.
Большинство самозанятых в стране — мужчины — их 61% против 39% женщин.