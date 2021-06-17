МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит главе правительства Михаилу Мишустину внимательно изучить предложение США об увеличении налога на международные корпорации, в том числе с учетом национальных интересов РФ. Путин призвал продолжать деофшоризацию российской экономики

Президент в четверг по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Путин спросил его мнение об инициативе США увеличить налог на международные корпорации применительно к России.

"Я обращаю ваше внимание на это. Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы", — обратился Путин к главе ведомства.