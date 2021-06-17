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https://1prime.ru/nalogy/20210617/833959712.html
Кабмин изучит идею США о повышении налога на международные корпорации
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Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит главе правительства Михаилу Мишустину внимательно изучить предложение США об увеличении налога на международные корпорации, в... ПРАЙМ, 17.06.2021
сша, налоги, владимир путин, правительство рф, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что поручит главе правительства Михаилу Мишустину внимательно изучить предложение США об увеличении налога на международные корпорации, в том числе с учетом национальных интересов РФ.
Президент в четверг по видеосвязи пообщался с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления, в числе которых был глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Путин спросил его мнение об инициативе США увеличить налог на международные корпорации применительно к России.
"Я обращаю ваше внимание на это. Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы", — обратился Путин к главе ведомства.