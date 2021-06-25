МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала данные о контроле над крупнейшими господрядчиками в сфере нацпроектов, пишет "Коммерсант". В России предлагают установить новую выплату для ветеранов

Непосредственный результат — дополнительные поступления в бюджет на 2,4 млрд рублей.

При этом, отмечает издание, было выявлено причинение ущерба бюджету на 12 млрд рублей.

Вывод из тени операций госконтрактов составил более чем на 100 млрд рублей.

"Расчистка" нацпроектов, где в зоне риска, по оценкам ФНС, контракты почти на 1,2 трлн рублей, ведется практически без конфликтов и банкротств — это обеспечивает механизм урегулирования выявленных налоговых рисков через специальные комиссии", — пишет газета. Эксперты сравнили криптовалюту с крысиным ядом

Впрочем, отмечает издание, полностью без силового давления службы очистка этого рынка невозможна: по ряду контрактов в рамках данной кампании были возбуждены уголовные дела и проводились обыски.

"В 2021 году ФНС также проводит кампанию по выводу из тени сегмента бизнеса, задействованного в госзаказе и исполнении нацпроектов. По дизайну эта кампания схожа с прежними "кампаниями обеления" ФНС отраслей, но имеет значимые отличия, вызванные и масштабом контролируемой сферы, находящейся в зоне риска", — пишет "Ъ".

Поясняется, что речь идет о 1177 участниках национальных проектов. Их сумма контрактации — более 1,2 трлн рублей. Это 25% всего госзаказа в рамках нацпроектов.