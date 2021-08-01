МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Закон о введении вычета по НДФЛ при тратах россиян на спорт и фитнес вступает в силу 1 августа, однако налогоплательщики смогут возместить свои расходы, понесенные только с 2022 года. Россия повысила пошлину на экспорт нефти

Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, причем оказанные не только самому налогоплательщику, но и его детям и подопечным в возрасте до 18 лет.

"Спортивный вычет" в совокупности с другими социальными вычетами (на обучение, на лечение) не может превышать 120 тысяч рублей за год, то есть максимальная сумма, которую граждане смогут вернуть, составит 15,6 тысячи рублей в год.

Чтобы воспользоваться вычетом, услуги должны быть оказаны организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Кроме того, они должны быть включены в соответствующий перечень, который ежегодно будет формировать Минспорт.