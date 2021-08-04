МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реструктуризации налоговой. За время пандемии она взяла на себя задачи частичного разворота налоговых потоков не от граждан в бюджет, а из бюджета. Под эти и другие функции теперь создадут отдельные управления. Об этом сообщает "Коммерсант". Дерипаска рассказал россиянам, почему не стоит ждать повышения доходов

Правительство разрешило главе ФНС иметь 12 заместителей и до 36 управлений в центральном аппарате. Сейчас заместителей главы ФНС 9, управлений — 26. Однако такие изменения не приведут к росту количества налоговиков, они упорядочат работу службы, которую она уже выполняет.

Как пояснили в ФНС, новые цифровые тренды порождают новые онлайн-сервисы и платформы, служба разрабатывает новые способы решения поставленных государством задач, постоянно увеличивая свой функционал и основные направления деятельности. Налоговая активно оказывала дополнительные услуги во время пика пандемии. С помощью Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) удалось быстро перечислить выплаты семьям с детьми. Данные контрольно-кассовой техники (ККТ) помогли правительству выделить самые пострадавшие отрасли экономики. Созданная блокчейн-система позволила оперативно выдавать таким организациям кредиты.

"Таким образом, на ФНС России возложены и продолжают возлагаться функции, которые не относятся напрямую к налогообложению,- по разностороннему анализу данных, их хранению и защите, а также созданию на их основе новых технологических решений", — отметили в налоговой.