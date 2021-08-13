МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды в августе снизятся по сравнению с июлем на 16% — до 2,1 триллиона рублей, оценили эксперты, опрошенные РИА Новости. Эксперт дала совет, как частные инвесторы могут получить налоговый вычет

Аналитики BCS Global Markets ожидают выплаты в объеме 2,183 триллиона рублей, банка "Санкт-Петербург" – 2,095 триллиона, банка "Зенит" — 2,130 триллиона рублей.

Налоговый период начнется 16 августа (15-е число, когда он обычно начинается, выпадает на выходной), тогда будут уплачиваться страховые выплаты: 734 миллиарда рублей – по оценке BCS Global Markets, 760 миллиардов – по оценке банка "Санкт-Петербург", и 720 миллиардов рублей — по оценке банка "Зенит".

Пик платежей придется на 25-е число: по оценке BCS Global Markets, НДС, НДПИ и акцизы составят 257 миллиардов, 589 миллиарда и 120 миллиардов рублей соответственно. Банк "Санкт-Петербург" оценил эти выплаты в 295 миллиардов, 550 и 100 миллиардов рублей, банк "Зенит" — в 270 миллиардов, 560 и 150 миллиардов рублей соответственно.

Сокращение налоговых платежей к предыдущему месяцу вызвано тем, что в июле еще выплачивался налог на прибыль за второй квартал, поясняют в BCS Global Markets.

Как правило, за два-три дня экспортеры активнее продают валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю, отмечают эксперты.