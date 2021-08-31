АЛМА-АТА, 31 авг — ПРАЙМ. Казахстан прорабатывает введение внутреннего углеродного налога и ряда других мер, которые позволят избежать полной уплаты подобного пограничного налога в Евросоюзе, сообщил министр энергетики республики Нурлан Ногаев. Казахстан сократит экспорт нефти в ЕС с введением углеродного налога

"Нами прорабатывается введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, импортную и экспортную углеродную пошлину, а также создание карбонового фонда. Все это позволит избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в ЕС и направлять средства, полученные от углеродного налога, на реализацию климатических проектов для достижения цели по глубокой декарбонизации экономики", — сказал министр в Казани в ходе международно-практической конференции, посвященной новой парадигме развития ТЭК в рамках решения ЕС о декарбонизации.

В своем докладе, по информации пресс-службы Минэнерго, Ногаев рассказал о проводимой работе по декарбонизации в топливно-энергетическом комплексе Казахстана, в том числе о снижении сжигания газа на факелах, уменьшении парниковых газов на НПЗ, развитии возобновляемых источников энергии и реструктуризации энергетической отрасли.

"Объединенные усилия наших стран, научного сообщества и общественности могут увеличить вклад и повысить эффективность наших действий в борьбе с изменением климата и превратить вызовы в новые возможности для устойчивого развития", — заключил министр.

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год.