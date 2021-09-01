МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Москва большую часть денег и налогов перечисляет в федеральный бюджет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва большую часть денег, большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором стран", — сказал Собяин в ходе марафона "Новое знание".

Согласно информации, приведенной в презентации мэра, в 2020 году 2,9 триллиона рублей было перечислено Москвой в федеральный бюджет и государственным внебюджетным фондам. Порядка 48% собранных в Москве взносов за 2020 год было израсходовано на выплату пенсий и медицинское обеспечение жителей других регионов.

"Москвичи со своей зарплаты перечисляют в пенсионные и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам 800 миллиардов рублей в прошлом году, себе оставив 890 миллиардов – практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны", — добавил он.