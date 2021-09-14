МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды в сентябре поднимутся по сравнению с августом на 19% — до 2,5 триллиона рублей, оценили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Аналитики BCS Global Markets ожидают выплаты в объеме 2,624 триллиона рублей, банка "Санкт-Петербург" – 2,290 триллиона, банка "Зенит" — 2,410 триллиона, Промсвязьбанка — 2,693 триллиона рублей.

Налоговый период начнется 15 сентября, тогда будут уплачиваться страховые выплаты: 750 миллиарда рублей – по оценке BCS Global Markets, 740 миллиардов – по оценке банка "Санкт-Петербург", 750 миллиардов рублей — по оценке банка "Зенит", 770 миллиардов — по оценке Промсвязьбанка.

Пик платежей придется на 27-е число (25-е число, когда он обычно начинается, выпадает на субботу): по оценке BCS Global Markets, НДС, НДПИ и акцизы составят 560 миллиардов, 637 миллиарда и 115 миллиардов рублей соответственно. Банк "Санкт-Петербург" оценил эти выплаты в 425 миллиардов, 610 и 55 миллиардов рублей, банк "Зенит" — в 440 миллиардов, 580 и 160 миллиардов рублей, Промсвязьбанк — в 550 миллиардов, 625 и 178 миллиардов рублей, соответственно.

"Рост налоговых платежей к предыдущему месяцу вызван увеличением выплаты НДС в текущем месяце. Как правило, за два-три дня экспортеры активнее продают валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю", — отмечают эксперты BCS Global Markets.