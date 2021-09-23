МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российские власти договорились с бизнесом о налогообложении производства минеральных удобрений, угля и сложнокомпонентных руд с привязкой к рыночным котировкам, но по ставкам акцизов на сталь и НДПИ на железную руду развилки пока сохраняются, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с РСПП. Минфин предложил увязать налог на прибыль компаний с объемом дивидендов

"В результате переговоров с представителями отрасли нам удалось согласовать новый подход к налогообложению, а именно привязать ставки налога на добычу полезных ископаемых к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых", — сказал глава Минфина.

"Мы согласовали с бизнесом параметры налогообложения по удобрениям, коксующимся углям, многокомпонентным рудам. При этом остались еще развилки по ставкам акцизов на сталь и железную руду", — отметил Силуанов.

Вместе с тем, по его словам, принципиально "договорились также о введении акциза на жидкую сталь, который также будет увязан с динамикой мировых цен".

Он пояснил, что при подготовке налоговых инициатив власти исходили из плавающей ставки налогообложения добычи, которая будет меняться вслед за ценовой конъюнктурой на мировом рынке, что, по мнению разработчиков, будет способствовать сохранению баланса интересов государства и бизнеса. Правительство и бизнес договорились об изменении налога на прибыль

Ключевая идея обсуждаемых изменений, по словам Силуанова, заключается в том, чтобы уровень налоговых изъятий был соразмерен доходности компаний. "Чтобы доступ к этим средствам — а недра у нас принадлежат государству — получила большая часть населения, которое нуждается в государственной поддержке", — указал министр.

Действующий порядок налогообложения, по его словам, основан на себестоимости сырья и не учитывает конъюнктуру мировых цен, в результате доходы компаний растут вместе с ценами на мировых рынках. "Государство не получает доходов из-за роста мировых цен и при этом несет дополнительные бюджетные траты при государственных закупках в результате роста в том числе и внутренних цен на эту продукцию. Мы считаем, что это несправедливо", — заявил глава Минфина.

Он отметил, что уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых в мире составляет около 3-5% от выручки компаний, а в России даже с учетом прошлогодних изменений этот показатель находится в пределах около 1-2%.

"Предложенные изменения фактически выведут нас на среднемировой уровень изъятия природной ренты, которая будет направляться на финансовое обеспечение национальных целей развития, определенных президентом страны. Таким образом мы закладываем фундамент честной и справедливой системы налогообложения на долгосрочную перспективу", — заявил Силуанов.