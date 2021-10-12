МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. По расчетам Минфина, выпадающие доходы бюджета от отмены НДС для ресторанного бизнеса за три года составят 127,3 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчет об оценке налоговых расходов федерального бюджета. Минфин планирует ввести НДС на апартаменты

Согласно документу, в 2022 году выпадающие доходы составят 38,7 млрд, в 2023-м — 42,4 млрд, а в 2024-м — 46,2 млрд. В совокупности до 2024 года сумма выпадающих доходов казны от льгот по НДС достигнет 7,1 трлн рублей до 2024-го.

Как заявляют в Минфине, внесенные изменения не ограничены каким-либо конкретным сроком. При этом налоговые расходы федерального бюджета оцениваются в соответствии со сроком планирования три года.

Освободить от НДС предприятия общественного питания предложил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. Он считает, что эту льготу нужно предоставить ресторанам, чья выручка не превышает 2 млрд рублей.

В то же время президент отметил, что за общепитом сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15%, причем даже в том случае, если численность работающих с компании увеличится до 1500 человек. На сегодняшний день этот порог составляет 250 человек.