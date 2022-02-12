АНКАРА, 12 фев — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что правительство страны приняло решение снизить с понедельника НДС на основные продукты питания с 8% до 1% с целью борьбы с инфляцией. Минфин Турции ожидает инфляцию в 24% на конец года

Годовая инфляция в Турции в январе ускорилась до 48,69% с 36,08% в декабре прошлого года.

"Принято решение снизить НДС на основные продукты питания с 8% до 1%. Процесс начнется с 14 февраля ", — объявил турецкий лидер.

В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря.