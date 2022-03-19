МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. В пресс-службе правительства России сообщили о внесении Госдуму законопроекта об упрощении подтверждения нулевого НДС для экспортеров. Британия прекращает обмен налоговой информацией с Россией

Отмечается, что изменения позволят налоговым органам обрабатывать представленные в составе реестров сведения в автоматическом режиме, а также упростят процесс сопоставления представленных данных со сведениями, получаемыми в электронном виде от ФТС России в рамках информационного обмена. Поправки нацелены на дальнейшее снижение административной нагрузки на бизнес.

В пресс-службе напомнили, что согласно действующему порядку экспортеры должны предоставить пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт. Уточняется, что с 2015 года у них появилась возможность направлять такие сведения в ФНС с использованием электронного реестра, но сейчас реестр включает исключительно сведения из деклараций. В пресс-службе кабмина поясняют, что из-за этого остается необходимость направлять часть документов на бумаге. При этом законопроект правительства предусматривает возможность представления всех необходимых сведений в электронной форме.