МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на полгода срок уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Так, срок уплаты налога за 2021 год и первый квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода.
Отмечается, что данная мера затронет предприятия, работающие в сфере:
деревообработки,
производства лекарств,
производства компьютеров и электронных средств,
производства автотранспорта, электрического оборудования,
производства пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги,
туризма и гостеприимства,
здравоохранения,
спорта
развлечений.
https://1prime.ru/nalogy/20220331/836551226.html
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