МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на полгода срок уплаты налога по упрощённой системе для бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, срок уплаты налога за 2021 год и первый квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода.

Отмечается, что данная мера затронет предприятия, работающие в сфере: