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2022
https://1prime.ru/nalogy/20220425/836748771.html
Российские IT-компании увеличили налоговые отчисления почти на треть
Налоги
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Налоговые поступления от IT-сектора в России с начала 2022 года выросли на 30%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "С начала года мы зафиксировали рост налоговых... ПРАЙМ, 25.04.2022
бизнес, налоги, экономика, новости, дмитрий чернышенко, налоги, it-компании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Налоговые поступления от IT-сектора в России с начала 2022 года выросли на 30%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С начала года мы зафиксировали рост налоговых поступлений, страховых взносов, увеличение доходов IT-компаний на 30%", — сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.
По его словам, этого удалось достичь благодаря мерам поддержки отрасли.