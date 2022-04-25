МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Налоговые поступления от IT-сектора в России с начала 2022 года выросли на 30%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"С начала года мы зафиксировали рост налоговых поступлений, страховых взносов, увеличение доходов IT-компаний на 30%", — сказал Чернышенко на заседании совета по развитию цифровой экономики.

По его словам, этого удалось достичь благодаря мерам поддержки отрасли.