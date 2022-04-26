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2022
https://1prime.ru/nalogy/20220426/836755401.html
Власти согласовали новые налоговые льготы для IT-компаний
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Минцифры и Минфин РФ на днях согласовали новые налоговые льготы для IT-компаний. Законопроект, включающий эти меры, может быть принят Госдумой уже в мае-июне. ПРАЙМ, 26.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Минцифры и Минфин РФ на днях согласовали новые налоговые льготы для IT-компаний.
Законопроект, включающий эти меры, может быть принят Госдумой уже в мае-июне.