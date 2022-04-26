2022-04-26T13:27:00+03:00

2022-04-26T13:29:48+03:00

2022-04-26T13:27:00+03:00

2022

https://1prime.ru/nalogy/20220426/836755401.html

Власти согласовали новые налоговые льготы для IT-компаний

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Минцифры и Минфин РФ на днях согласовали новые налоговые льготы для IT-компаний. Законопроект, включающий эти меры, может быть принят Госдумой уже в мае-июне. ПРАЙМ, 26.04.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60