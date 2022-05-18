МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет РФ за первый квартал текущего года выросли на 97,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,67 триллиона рублей, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Госдума восстановила льготу по налогу на прибыль технологических компаний

"По результатам первого квартала 2022 года по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) поступило 2,67 триллиона рублей, что составляет 32% от всех поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации, администрируемых ФНС России. Поступления в первом квартале 2022 года увеличились на 1,3 триллиона рублей, или на 97,9% от аналогичного периода 2021 года", — сообщает ведомство.

Наибольшая доля поступлений пришлась на НДПИ на нефть – 2,3 триллиона рублей, или 86%. Это в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года. Положительная динамика была обусловлена увеличением цены на нефть марки Urals с 55,1 до 84,3 доллара за баррель в декабре 2021 года – феврале 2022 года. При этом, как подчеркнули в ведомстве, благодаря одновременному повышению курса доллара до 75,7 рубля в тот же период в консолидированный бюджет дополнительно поступило 867,3 миллиарда рублей.

Выплаты по налогу на природный горючий газ в январе-марте текущего года составили 183,6 миллиарда рублей, что на 36,5%, или на 49,1 миллиарда рублей, превышает поступления за аналогичный период прошлого года. "Рост вызван увеличением цены реализации данного вида газа за пределы стран – участников СНГ. Так, в декабре 2021 года – феврале 2022 года она увеличилась в 1,8 раза — с 10 527 до 18 930 рублей за тысячу кубометров", — уточняет ФНС.

Кроме того, по НДПИ на газовый конденсат в консолидированный бюджет в январе-марте было перечислено 91,7 миллиарда рублей. За счет увеличения объемов добычи газового конденсата на 7,1% за декабрь 2021 года – февраль 2022 года и факторам, аналогичным поступлениям по нефти и природному горючему газу дополнительные доходы консолидированного бюджета составили 11 миллиардов рублей.