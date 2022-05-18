ФНС сообщила о росте поступлений по НДПИ в консолидированный бюджет в первом квартале на 98%
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Поступления по налогу на добычу полезных ископаемых в консолидированный бюджет РФ за первый квартал текущего года выросли на 97,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,67 триллиона рублей, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
"По результатам первого квартала 2022 года по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) поступило 2,67 триллиона рублей, что составляет 32% от всех поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации, администрируемых ФНС России. Поступления в первом квартале 2022 года увеличились на 1,3 триллиона рублей, или на 97,9% от аналогичного периода 2021 года", — сообщает ведомство.
Наибольшая доля поступлений пришлась на НДПИ на нефть – 2,3 триллиона рублей, или 86%. Это в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года. Положительная динамика была обусловлена увеличением цены на нефть марки Urals с 55,1 до 84,3 доллара за баррель в декабре 2021 года – феврале 2022 года. При этом, как подчеркнули в ведомстве, благодаря одновременному повышению курса доллара до 75,7 рубля в тот же период в консолидированный бюджет дополнительно поступило 867,3 миллиарда рублей.
Выплаты по налогу на природный горючий газ в январе-марте текущего года составили 183,6 миллиарда рублей, что на 36,5%, или на 49,1 миллиарда рублей, превышает поступления за аналогичный период прошлого года. "Рост вызван увеличением цены реализации данного вида газа за пределы стран – участников СНГ. Так, в декабре 2021 года – феврале 2022 года она увеличилась в 1,8 раза — с 10 527 до 18 930 рублей за тысячу кубометров", — уточняет ФНС.
Кроме того, по НДПИ на газовый конденсат в консолидированный бюджет в январе-марте было перечислено 91,7 миллиарда рублей. За счет увеличения объемов добычи газового конденсата на 7,1% за декабрь 2021 года – февраль 2022 года и факторам, аналогичным поступлениям по нефти и природному горючему газу дополнительные доходы консолидированного бюджета составили 11 миллиардов рублей.
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