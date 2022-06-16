МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. В Министерстве финансов России сообщили о расширении географии эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" по поручению правительства и включении Байконура в число территорий, на которых проводится этот эксперимент. Россияне возместили более 267 миллиардов рублей налогов

Подготовленный законопроект о расширении географии эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" подготовлен в рамках поручения правительства России. Он предусматривает также включение города Байконур в перечень территорий, на которых проводится эксперимент, с января 2023 года по декабрь 2028 года.

В ведомстве отметили, что Байконур наделен статусом города федерального значения России. Арендуемые на эго территории предприятия включены в перечень российских предпринимателей и юридических лиц.