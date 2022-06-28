МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2024 года срок действия сниженных ставок по налогу на прибыль для отдельных организаций. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о легализации параллельного импорта на 2022 год

Уточняется, что мера касается компаний, не указанных в главе 25 Налогового кодекса, налоги с прибыли которых перечисляются в региональные бюджеты.

Ранее налогоплательщики могли применять пониженные ставки до 1 января 2023 года. Продление срока действия таких ставок позволит обеспечить стабильные условия для работы компаний, отмечается в сообщении.

Кроме того, закон также вносит несколько технических изменений в Налоговый кодекс, связанных, в частности, с Фондом развития территорий — правопреемником Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков.