Путин продлил действие сниженных ставок налога на прибыль в регионах
Путин подписал закон о продлении до 2024 года действия сниженных ставок налога на прибыль в регионах
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2024 года срок действия сниженных ставок по налогу на прибыль для отдельных организаций. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что мера касается компаний, не указанных в главе 25 Налогового кодекса, налоги с прибыли которых перечисляются в региональные бюджеты.
Ранее налогоплательщики могли применять пониженные ставки до 1 января 2023 года. Продление срока действия таких ставок позволит обеспечить стабильные условия для работы компаний, отмечается в сообщении.
Кроме того, закон также вносит несколько технических изменений в Налоговый кодекс, связанных, в частности, с Фондом развития территорий — правопреемником Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков.
https://1prime.ru/nalogy/20220628/837318748.html
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