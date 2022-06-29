Госдума ввела единый налоговый счет налогоплательщика с 2023 года
Госдума приняла закон о введении единого налогового счета налогоплательщика с 1 января 2023 года
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который введет с 1 января 2023 года единый налоговый счет налогоплательщика, позволяющий уплачивать все налоги одним платежом.
Закон направлен на упрощение порядка уплаты налогов и других обязательных платежей. Он внедряет единый налоговый счет, который открывается каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица.
Реализация закона создаст налогоплательщикам более комфортные условия уплаты налогов, сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.
https://1prime.ru/nalogy/20220629/837327403.html
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