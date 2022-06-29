МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который введет с 1 января 2023 года единый налоговый счет налогоплательщика, позволяющий уплачивать все налоги одним платежом. Госдума одобрила конвертацию купленных за рубежом российских бумаг

Закон направлен на упрощение порядка уплаты налогов и других обязательных платежей. Он внедряет единый налоговый счет, который открывается каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица.

Реализация закона создаст налогоплательщикам более комфортные условия уплаты налогов, сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.