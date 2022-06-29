МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который введет с 1 января 2023 года единый налоговый счет налогоплательщика, позволяющий уплачивать все налоги одним платежом.

Здание Государственной Думы РФ

Госдума одобрила конвертацию купленных за рубежом российских бумаг

Закон направлен на упрощение порядка уплаты налогов и других обязательных платежей. Он внедряет единый налоговый счет, который открывается каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица. 

Реализация закона создаст налогоплательщикам более комфортные условия уплаты налогов, сократить время оформления расчетных документов, а также исключить наличие у них одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.