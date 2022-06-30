МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Страны-члены ЕС примут планы по установлению минимальной ставки корпоративного налога в ближайшие месяцы независимо от того, поддержит ли реформу держащаяся в стороне Венгрия, заявил в четверг министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Сенатор предложил регистрировать самокаты в ГИБДД и обложить их налогом

В начале этого месяца Венгрия в последнюю минуту выступила с возражениями против принятия Европейским союзом минимального корпоративного налога в размере 15%, заблокировав сделку, которая превратила бы глобальную реформу в закон на всей территории союза.

"Минимальный налог будет введен в ближайшие месяцы с поддержкой Венгрии или без нее", — сказал Ле Мэр на пресс-конференции, посвященной председательству Франции в ЕС, которое завершается в четверг.

Ле Мэр добавил, что он работает с комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони над юридической альтернативой, которая позволит странам-членам обойти проблему вето Венгрии.