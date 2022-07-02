МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения реестра объектов туристической индустрии для применения нулевой ставки НДС, сообщается на сайте кабмина. Названы города России, где туристам больше всего рады

"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения реестра объектов туристической индустрии. Владельцы таких объектов будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) на ближайшие пять лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реестр, за который будет отвечать Ростуризм, сформируют в электронном виде. В него попадут гостиницы и другие объекты размещения, введённые в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.