МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россиянам напомнили, что 15 июля истекает срок уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) за прошлый 2021 год. Как сообщается на сайте Федеральной налоговой службы, это относится к тем россиянам, кто должен был заполнить и представить декларацию по форме 3-НДФЛ за прошлый год до 4 мая 2022 года.

Это относится к следующим категориям граждан:

получившим доход от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения (3-5 лет) и не попадающего под освобождение от налогообложения. Также это относится к россиянам, кто получил доход от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

получивших доход по договору дарения от не являющихся близкими родственниками физлиц. Речь идет о недвижимом имуществе, транспортных средствах, акциях, долей или паев;

получивших прибыль или доход от физлиц и компаний, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;



получивших выигрыши от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе — в сумме до 15тысяч рублей, а также от организаторов азартных игр, которые не относятся к букмекерским конторам и тотализаторам;

получивших доходы от источников, находящихся за пределами России.

Оплатить налог можно в течение всего дня 15 июля, добавляет ФНС.

Самый простой способ уплатить налог — при помощи онлайн-сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте Налоговой.

Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" и "Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя" могут сформировать платежный документ в сервисе и уплатить налог онлайн.

В службе отметили, что начиная со следующего дня — 16 июля — за каждый день просрочки уплаты налога будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России.