МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании Совета Федерации в пятницу одобрили закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота, а от НДС — операции банков по продаже физлицам бриллиантов. Золотодобытчики предложили пополнить золотой запас России

Документ освобождает на 2022-2023 годы от НДФЛ доходы физических лиц от реализации золота в слитках в целях повышения привлекательности этого инструмента для сохранения сбережений.

Также бессрочно операции, связанные с реализацией банками бриллиантов физлицам, освобождаются от НДС. Одновременно уточняется, что нулевая ставка данного налога будет действовать при реализации обработанных и необработанных алмазов их добытчиками Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, банкам, а всем другим организациям — только необработанных алмазов.

Это позволит более эффективно продавать инвестиционные бриллианты и алмазы внутри России, отмечал ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть иметь обратную силу.