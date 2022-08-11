МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила включить Канаду в перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией, при этом сам перечень предложено сократить, исключив из него девять других государств и одну территорию, говорится в проекте приказа налоговой службы, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов. Канада расширила антироссийские санкции

ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами. Сейчас в него входит 98 государств и 18 территорий.

Согласно опубликованному проекту, со следующего года в перечень таких государств будет включена Канада. Всего в новый список войдут 90 государств и 17 территорий. В частности, ФНС предложила исключить из списка не обменивающихся налоговой информацией стран Барбадос, Бахрейн, Колумбию, Коста-Рику, Нигерию, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и Эквадор. А из списка таких территорий предложено исключить Гибралтар.

Перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. Например, согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль контролируемой иностранной компании в ряде случаев освобождается от налогообложения, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которым у России есть договор по вопросам налогообложения, при условии, что они не входят в указанный перечень.