МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глобальная налоговая реформа, которая готовилась на протяжении нескольких лет, канула в Лету из-за политических разногласий между странами, и это должно стать уроком для налоговых администраторов всего мира, заявил глава ФНС России Даниил Егоров, выступая на Московском финансовом форуме. Минфин разрешил нерезидентам выкупать заблокированные российские активы

"По-моему, у нас сегодня хороший урок, что для глобального администрирования и для глобальных норм нужен другой уровень коммуникаций и абсорбция институтов администрирования от таких политических веяний, потому что иначе нормально они запускаться не будут. Это такой очень серьезный урок для нас", – сказал Егоров.

Он напомнил, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) несколько лет готовила глобальную налоговую реформу – она должна была заработать с 2023 года и касалась почти всех стран мира, включая Россию.

Реформа строилась на двух "столпах": Pillar-1 и Pillar-2. Они касались налогообложения крупных компаний и были призваны ввести для них элементы наднационального администрирования, чтобы холдинги, используя лазейки в законодательстве разных стран, не могли уходить от уплаты налогов.

"Что тут можно сказать? Я так понимаю Паскаль (директор Центра ОЭСР по налоговой политике и администрированию Паскаль Сент-Аманс – ред.), который быль гвоздем программы (автоматического обмена налоговой информацией между странами – ред.,) ушел из ОЭСР, поэтому Pillar-1 и Pillar-2 явно идут в Лету на данный момент", — сказал Егоров.

Он признал, что налоговые органы не смогли "выдержать такую нестабильную материю, как политика". При этом Егоров подчеркнул, что российская экономика справилась со сложившейся тяжелой ситуацией.

РИА Новости выступает информационным партнером Мосфинфорума.