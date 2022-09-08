МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров призвал власти готовиться к замедлению глобальной экономики и в связи с этим аккуратно подходить к изменениям в налогах. Глава ФНС заявил, что глобальная налоговая реформа ОЭСР канула в Лету

"Сейчас мы рассматриваем нашу ситуацию, но мы — не остров, и абсолютно точно, то, что грядет и то, что мы уже наблюдаем в глобальной экономике, на нас будет сказываться. Нам это тоже надо считать и понимать, как мы на это будем реагировать", – сказал Егоров, выступая на Московском финансовом форуме.

"Мировая экономика замедляется. Все риски замедления, и что происходит при замедлении с ценами на углеводороды, просчитать можно. Значит, тоже надо, наверное, готовиться и быть очень аккуратными с поведением в налогах, быть максимально сбалансированными", – добавил он.

Глава ФНС отметил что российская экономика смогла пройти сложный период с конца зимы лучше ожиданий. "Экономика выдержала, и это точно заслуживает, чтобы это оценили. Стоит ли нам теперь расслабляться? Точно нет", — заявил он. По словам главы ведомства, властям сейчас предстоит серьёзная дискуссия о том, как строить экономику дальше в существующих реалиях.

"Сейчас мы вышли на какую-то стабилизацию, на какое-то плато, но это не повод расслабляться ни на секунду. Отсюда встаёт фундаментальный вопрос — с какими принципами мы дальше идём? Мы склоняемся к мобилизационной экономике, делаем какие-то "НЭПы 2.0", или по-разному их называем, и раскрепощаем бизнес?" – уточнил он. Исходя из ответов на эти вопросы, по его словам, надо будет определяться и с решениями в отношении налогов.

РИА Новости выступает информационным партнером форума.