МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, утверждающий нормативы распределения налоговых пеней и штрафов между уровнями бюджетной системы с 1 января 2023 года в условиях действия единого налогового счета. Третье чтение запланировано на 19 октября. ГД во втором чтении одобрила инвествычет для образовательных организаций

Сейчас налоговые пени и штрафы зачисляются в бюджеты регионов по нормативам, установленным по каждому налогу. При этом с 1 января 2023 года вступит в силу закон о введении в России института единого налогового счета. Такой счет будет открыт в Федеральном казначействе каждому налогоплательщику: он будет перечислять туда средства, указывая в платежном поручении только сумму и свой идентификационный номер, а налоговая служба сама распределит платежи по определенным налогам и сборам.

Таким образом у налогоплательщиков не будет задолженностей по одним налогам и переплат – по другим, вместо этого будет формироваться единое сальдо по всем обязательствам. Соответственно, суммы пеней, штрафов и процентов, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, также будут определяться суммарно по каждому налогоплательщику без выделения отдельных налогов и без учета местонахождения объекта налогообложения.

Одобренный Госдумой законопроект устанавливает особенности распределения пеней и штрафов, чтобы не допустить выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Согласно документу, с 2023 года налоговые штрафы будут распределяться, как и прежде, по нормативам соответствующих налогов, а пени будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 40%, в региональный бюджет — 43%, в бюджеты государственных внебюджетных фондов — 17%, а все проценты будут зачисляться в федеральный бюджет.

Законопроект также устанавливает правила распределения акцизов между уровнями бюджетной системы: это будет происходить по нормативам, утвержденным в законе о бюджете на следующий год.