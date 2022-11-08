МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении режима налоговой тайны на сведения о снятии с налогового учета физлиц в связи с их смертью, поступающие в банки от налоговых органов. Госдума обязала ФНС уведомлять банки о снятии с учета умерших клиентов

Документ внесен депутатом Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия – За правду") и сенатором Николаем Журавлевым.

Принятие закона сократит срок получения банками юридически значимых сведений о смерти клиентов и даст им полномочия приостанавливать прижизненные операции по счетам клиентов в связи с получением соответствующего уведомления от налоговых органов. Это снизит риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков, сказано в пояснительной записке.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Его реализация, по оценке разработчиков, потребует выделения Федеральной налоговой службе дополнительно 42,548 миллиона рублей из федерального бюджета.