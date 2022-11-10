МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой сфере, в том числе в отношении налоговых проверок и уплаты налогов и других обязательных платежей. Госдума продлила действие пониженных ставок налога на прибыль в регионах

Действующее законодательство предоставляет кабмину право до конца текущего года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки, продлевать сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, предоставлять отсрочки по их уплате и определять основания и условия неприменения мер ответственности за непредставление или несвоевременное представление документов и сведений налоговым органам.

Закон сохраняет эти полномочия правительства еще на год, то есть до конца 2023 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.