МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Продление нулевой ставки НДС при оказании услуг по железнодорожным пассажирским перевозкам в пригородном сообщении до 31 декабря 2034 года позволит сдержать резкое увеличение тарифов, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Правительство приняло решение о докапитализации РЖД

Проект, продлевающий на пять лет — до 2034 года включительно — нулевую ставку НДС при оказании услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении был внесен правительством в Госдуму на этой неделе.

"Продление до 2034 года действующей до конца 2029 года нулевой ставки НДС позволит сдержать резкое увеличение тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении, а также будет способствовать устойчивому развитию этого сегмента железнодорожного транспорта", — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина РФ.

До 2015 года в отношении услуг по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом действовало освобождение от НДС, а затем на 2015-2029 годы ставку налога обнулили. Применение нулевой ставки позволяет принимать к вычету "входной" НДС и не включать его в себестоимость оказываемых услуг, что дает возможность значительно сокращать расходы от организации пригородных перевозок и, как следствие, бюджетного субсидирования со стороны субъектов РФ по компенсации межтарифной разницы.