МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили бюджетообразующий закон, который, в частности, устанавливает планку отсечения акциза на жидкую сталь в 30 тысяч рублей вместо 300 долларов за тонну. Совфед повысил налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли

Это должно нивелировать влияние ухудшения макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль РФ.

Документ предусматривает корректировку, причем задним числом – с 1 августа 2022 года, предельного значения экспортной цены на слябы (стальные заготовки), при котором ставка акциза на жидкую сталь обнуляется. Цена отсечения устанавливается в 30 тысяч рублей за тонну вместо 300 долларов.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

Эта корректировка обусловлена необходимостью нивелирования влияния ухудшения макроэкономической ситуации на металлургическую отрасль. Она позволит компаниям применять нулевую ставку акциза на жидкую сталь при отрицательной рентабельности, сохранив возможность обеспечения поступлений в федеральный бюджет при благоприятной ценовой конъюнктуре на металлопродукцию.

Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, введен в РФ с 2022 года. В начале лета стало известно, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность его отмены. Несколько позже, в конце июня, замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что отмена акциза на жидкую сталь в РФ невозможна, но Минфин готов обсуждать уточнение к формуле осенью.

В середине июля Минпромторг сообщал, что расширит список предприятий, освобожденных от акциза на жидкую сталь. А в начале августа вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой этот акциз скорректировать.