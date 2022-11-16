Совфед продлил особые полномочия правительства в налоговой сфере
Совфед продлил на 2023 год особые полномочия правительства в сфере налогов
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который, в частности, продлевает на 2023 год особые полномочия правительства РФ в налоговой сфере, в том числе в отношении налоговых проверок и уплаты налогов и других обязательных платежей.
Действующее законодательство предоставляет кабмину право до конца текущего года приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки, продлевать сроки представления налоговых деклараций и уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, предоставлять отсрочки по их уплате и определять основания и условия неприменения мер ответственности за непредставление или несвоевременное представление документов и сведений налоговым органам.
Закон сохраняет эти полномочия правительства еще на год, то есть до конца 2023 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением других норм, для которых установлен иной срок.
https://1prime.ru/nalogy/20221116/838842789.html
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