МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий с 2023 года применять в городе Байконур специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Совфед продлил особые полномочия правительства в налоговой сфере

Документ включает территорию города Байконур в перечень территорий, на которых проводится эксперимент по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД). Эксперимент в Байконуре начнется с 1 января 2023 года и будет проводиться в период действия договора аренды комплекса "Байконур", но не позднее 31 декабря 2028 года.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на профессиональный доход.

НПД позволяет самозанятым легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию.

В соответствии с российско-казахстанским соглашением, город Байконур является административно-территориальной единицей Казахстана, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса "Байконур" город Байконур в отношениях с РФ наделен статусом, соответствующим городу федерального значения, с особым режимом безопасного функционирования объектов, предприятий и организаций, а также проживания граждан.

Физлица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, и юрлица Казахстана, зарегистрированные на территории города Байконур, на период аренды комплекса "Байконур" регистрируются в налоговом органе города как физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и юрлица РФ. При этом сохраняются имущественные права соответствующих собственников Казахстана. Налоги, сборы, пошлины и иные платежи, взимаемые с юридических и физических лиц, зачисляются в бюджет города.