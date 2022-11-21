МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за 10 месяцев выросли на 18% — до 27,4 триллиона рублей, а по итогам текущего года они ожидаются на уровне 33,3 триллиона рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Партия Миронова предложила повысить налоги для владельцев яхт и вертолетов

"У нас за десять месяцев поступления (налогов в консолидированный бюджет РФ — ред.) составляют 27,4 триллиона рублей — это на 18% больше, чем в прошлом году", — сказал Егоров.

"Если говорить о региональных бюджетах и консолидированном бюджете, то это плюс 15%, а если говорить о федеральном бюджете — то это плюс 20%. В принципе мы идем достаточно неплохими темпами", — уточнил он.

"Мы также рассчитываем на то, что эти темпы сохраним и по концу года и преодолеем по сути рубикон в 30 триллионов рублей — и консолидированный бюджет у нас будет 33,3 триллиона рублей", — добавил Егоров.