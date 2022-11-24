МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ прорабатывает с парламентом предложения по налогообложению работающих за рубежом, ставка НДФЛ предполагается такая же, как и для резидентов России — 13%, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. В правительство внесли проект стратегии российского автопрома до 2035 года

"Речь идет о том, что, уезжая, человек тем не менее продолжает вести удаленный свой бизнес в России. И в данном случае человек может мигрировать из одной страны и другую и вообще не быть налоговым резидентом нигде. Поэтому с точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы несмотря на то, что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил соответственно и подоходный налог", — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

Он также добавил, что ставка налога может быть разной: как для нерезидента – 30% и как для резидента в Российской Федерации — 13%.

"Этот вопрос мы рассматриваем и конечно склоняемся к тому, чтобы здесь не менять статус резидентства и мы предусматриваем то, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа так же налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов Российской Федерации, то есть 13%. Такие предложения мы сейчас тоже отрабатываем с парламентом", — добавил он.

В сентябре замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что Минфин РФ считает справедливым сохранить для работающих за рубежом россиян уровень налогообложения, который они имели до утраты налогового резидентства. Однако в октябре он сказал, что окончательного решения по этому вопросу нет, а обсуждения продолжатся в ноябре-декабре.