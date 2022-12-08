МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила новый перечень государств и территорий, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией, исключив из него Швейцарию и Каймановы острова. Приказ зарегистрирован в Минюсте, официально опубликован и вступит в силу 16 декабря. ФНС рассказала о возвращении переплаты налога в 2023 году

Для стран, которые не входят в этот перечень, в России установлены валютные ограничения. В частности, для валютных резидентов РФ является незаконным зачисление средств напрямую на счета в этих странах — такие операции можно совершать только через уполномоченные российские банки. Штраф за незаконную валютную операцию может составлять от 20% до 40% от ее суммы. При этом до конца текущего года действует норма, освобождающая валютных резидентов от ответственности за такие нарушения при условии, что они были допущены из-за санкций.

Вместе с тем в обновленный перечень ФНС включила три государства: Казахстан, Мальдивы и Оман. Всего в новой редакции перечня 85 стран и 11 территорий.

Россия участвует в автоматическом обмене налоговой информацией ОЭСР (EAR) на основании подписанных соглашений. В рамках этого обмена банки, организации коллективного инвестирования и страховые компании собирают информацию о типах инвестиционного дохода и остатках на счетах клиентов, являющихся налоговыми резидентами других стран, и передают эту информацию соответствующим службам.

Правительство Швейцарии в сентябре текущего года приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией.