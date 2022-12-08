МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении в 2023-2032 годах налогового вычета по НДПИ при добыче кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). В Госдуму внесли проект о вычете по НДПИ при добыче олова в ДФО

Согласно документу, внесенному группой сенаторов и депутатом Галиной Данчиковой ("Единая Россия"), этот вычет будет применяться в отношении участков недр, степень выработанности запасов которых по состоянию на 1 января 2021 года составляла менее 1%.

При этом до 1 января 2028 года вычет будет предоставляться в объеме расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений, и доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования. А с 2028 года размер вычета не должен превышать разницы между суммой НДПИ, исчисленной с рентными коэффициентом 3,5, и суммой налога, исчисленной с рентным коэффициентом 1.

"Механизм направлен исключительно на стимулирование появления новых добычных проектов в условиях низких цен на олово. В случае превышения средней за налоговый период цены на олово на мировых рынках порога 2818 рублей, в конкретном налоговом периоде механизм прекращает действие", — указывается в пояснительной записке.

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке законопроекта ко второму чтению намерен обсудить целесообразность распространения данного механизма на иные территории добычи кондиционных руд олова, например, на территорию Якутии. Бюджетный комитет также считает, что установление ограничения по степени выработанности запасов на уровне менее 1% требует дополнительного обоснования.

В настоящее время при добыче кондиционных руд олова, добываемых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории ДФО, применяется нулевая ставка НДПИ, но срок ее действия заканчивается 31 декабря 2022 года. Эта льготная ставка начала действовать с 1 января 2013 года и ее применение самым положительным образом повлияло на развитие горнодобывающих предприятий, занимающихся добычей кондиционных руд олова на Дальнем Востоке, отмечают разработчики.

По количеству запасов олова Россия входит в тройку мировых лидеров, причем большинство месторождений находится на Дальнем Востоке. Ведущей российской оловодобывающей компанией является ПАО "Русолово", входящее в полиметаллический холдинг "Селигдар".