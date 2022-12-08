МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании института единого налогового счета (ЕНС). В ГД одобрили проект о совершенствовании института единого налогового счета

Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Он направлен на совершенствование налогового законодательства с учетом первых результатов пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов с использованием единого налогового платежа и их учета налоговыми органами. Эксперимент проводится с 1 июля 2022 года на добровольной основе.

Законопроектом исключаются такие понятия, как "суммы излишне уплаченных и излишне взысканных" налогов, поскольку они не применимы к институту ЕНС, поясняют разработчики. Также уточняются отдельные нормы Налогового кодекса, регулирующие вопросы формирования совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета.

В частности, уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки. Также предусматривается возврат денежных средств в размере положительного сальдо ЕНС в случае смерти его владельца.

Госдума в конце июня приняла закон о введении с 1 января 2023 года единого налогового счета налогоплательщика, позволяющего уплачивать все налоги одним платежом. Это создаст более комфортные условия уплаты налогов, сократит время оформления расчетных документов и исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.

В настоящее время плательщик заполняет большое количество платежных поручений. Вместо этого закон внедряет ЕНС, открываемый каждому плательщику в Федеральном казначействе. Таким счетом смогут воспользоваться и физические, и юридические лица.