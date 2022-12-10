МИНСК, 10 дек — ПРАЙМ. Продажа котят и щенков в Белоруссии отнесена к видам деятельности, облагаемым налогом на профессиональный доход, соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу на национальном правовом портале. Белоруссия ввела лицензирование импорта из стран вне ЕАЭС

Постановлением утвержден перечень видов деятельности, осуществляемых физлицами — плательщиками налога на профессиональный доход.

Согласно перечню, к таким видам деятельности относится ремесленная деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, реализация товаров на торговых местах, продажа котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки), оказание услуг по видеосъемке событий, копированию, подготовки документов и прочей офисной деятельности, выполнение письменных и устных переводов, кошение трав, уборка территории, нанесение аквагрима, настройка и ремонт музыкальных инструментов.

Сюда же отнесены парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру, производство одежды и обуви, услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну и оформлению, разработка веб-сайтов, установка компьютеров и программного обеспечения, распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов, ремонтные услуги, сборка мебели, предоставление в аренду помещений и имущества.

В перечень также входит репетиторство, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах, упаковка товаров, дрессировка и уход за домашними животными (кроме сельскохозяйственных животных), взрослыми и детьми, фотосъемка и изготовление фотографий, содержание могил и уход за ними, ряд других услуг.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.