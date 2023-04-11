МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ до конца недели получит от Федеральной налоговой службы (ФНС) данные по налоговой базе компаний за 2022 год для определения параметров разового платежа бизнеса в бюджет, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Названа доля россиян, никогда не оформлявших налоговый вычет

Отвечая на вопрос, появились ли изменения в дискуссии о платеже с бизнеса в бюджет, Сазанов сказал: "Пока обсуждаем". На уточняющий вопрос, что именно обсуждается — ставка платежа или его сумма исходя из полученных данных компаний — он ответил: "ФНС еще обрабатывает декларации, как раз до конца этой недели нам должны окончательно дать понимание о налоговой базе за 2022 год".

Он добавил, что налогоплательщиков было много.

Комментируя появившуюся ранее во вторник информацию в СМИ о том, что гендиректор "Фосaгро" Михаил Рыбников обратился в администрацию президента РФ с просьбой применить для компаний понижающий коэффициент при расчете сбора в бюджет, скорректировав налог на сумму уплачиваемых в 2023 году экспортных пошлин, Сазанов сказал, что не знаком с этой инициативой, и подобные решения принимаются не на уровне Минфина.

"Не знаю. Я даже обращение "Фосагро" не видел. В любом случае, мы на своем уровне не можем никакие исключения делать, это только если по решению правительства и президента", — сказал замминистра.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли крупного бизнеса. Как отметил Силуанов, выступая на съезде РСПП в марте, единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний.