МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Налоговые поступления в бюджет РФ за первое полугодие 2023 года составили более 21,6 триллиона рублей, сообщила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева на встрече президента России Владимира Путина с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС. Китай выступил против налога на выбросы от судоходства

"У меня сейчас есть оперативные данные, за январь-июнь у нас поступления сейчас, по оперативным данным Казначейства и нашим, более чем 21,6 триллиона (рублей — ред.)", — ответила Шепелева на вопрос президента о том, как исполняется план по налоговым поступлениям.

Она отметила, что идет прирост по основным налогам, за исключением нефтегазовых. В частности, есть рост по налогу на прибыль.