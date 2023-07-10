МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. В России раскрыли аферу с уклонением от уплаты налогов в рамках национальных программ, ущерб превысил 45 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел страны Ирина Волк. Эксперт предупредил, что аферисты могут передавать вирусы через AirDrop

Пресс-секретарь ведомства рассказала журналистам, что сотрудники ГУЭБиПК, столичного ГУМВД и ФСБ раскрыли факты уклонения некоторых коммерческих организаций от уплаты налогов в особ крупном размере. По ее словам, уклонисты работали в рамках программ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года", "Образование" и "Демография".

"Злоумышленники занижали налогооблагаемую базу, оформляя формальные сделки с подконтрольными юридическими лицами и внося в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате в бюджет не поступило более 45 миллионов рублей налогов", — уточнила Волк.

Представитель МВД не раскрыла названия организаций. При этом старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова отметила, что речь идет о компании "ИнвестТрейдСервис".

Волк добавила, что в Москве, области и Ингушетии провели обыски, изъяли все деньги, ценности и документы. Также возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в соответствии с частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса России, подчеркнула она.